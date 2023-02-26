Деннис Смит мощно поставил сверху с сопротивлением оппонента. Видео

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Деннис Смит во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Майами Хит» (108:103) стал автором эффектного момента.
Смит после передачи защитника Терри Розира совершил проход в трёхсекундную зону соперника и поставил сверху с сопротивлением атакующего защитника «Майами» Макса Струса. После чего Смит получил технический фол за чрезмерную реакцию.
Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.
В нынешнем сезоне 25-летний баскетболист принял участие в 40 матчах, набирая в среднем 8,6 очка, 4,4 передачи и 2,7 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 43,3, трёхочковых – 22,1.
«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 19 победами при 43 поражениях. Следующую игру «шершни» проведут с «Детройт Пистонс» на своей площадке 28 февраля (3:00 мск).
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