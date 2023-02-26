«Автодор» обыграл на выезде «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ

Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Парма-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Молот» и завершилась победой гостей со счётом 91:83 (26:23, 20:26, 25:19, 20:15).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 19 очков. 13 очков набрали Раде Загорац и Евгений Минченко. 12 баллов на свой счёт записал Данило Николич.

В составе «Парма-Пари» 24 очка набрал Райан Боутрайт. 16 очками отметился Джастин Роберсон, 15 баллами – Малик Диме.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт с «Астаной» на выезде 4 марта (12:00 мск). «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта (18:00 мск).