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«Автодор» обыграл на выезде «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ

«Автодор» обыграл на выезде «Парма-Пари» в Единой лиге ВТБ
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Саратовский баскетбольный клуб «Автодор» на выезде одержал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с пермской «Парма-Пари». Встреча состоялась на стадионе «Молот» и завершилась победой гостей со счётом 91:83 (26:23, 20:26, 25:19, 20:15).

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Малик Ньюмэн, набравший 19 очков. 13 очков набрали Раде Загорац и Евгений Минченко. 12 баллов на свой счёт записал Данило Николич.

В составе «Парма-Пари» 24 очка набрал Райан Боутрайт. 16 очками отметился Джастин Роберсон, 15 баллами – Малик Диме.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт с «Астаной» на выезде 4 марта (12:00 мск). «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта (18:00 мск).

Единая лига ВТБ. Группа Б
26 февраля 2023, воскресенье. 15:00 МСК
Парма-Пари
Пермь, Россия
Окончен
83 : 91
Автодор
Саратов, Россия
Парма-Пари: Ботрайт - 24, Роберсон - 16, Диме - 15, Риз - 11, Походяев - 9, Платунов - 5, Онгвае - 2, Попов - 1, Антипов, Джеймс, Куров, Шейко
Автодор: Ньюмэн - 19, Загорац - 13, Минченко - 13, Николич - 12, Гаррет - 10, Мачадо - 7, Арманд - 6, Михайловский - 6, Колесников - 3, Петенев - 2, Пранаускис, Цыбиков
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