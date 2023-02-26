В «Автодоре» отреагировали на победу, которая позволила команде догнать лидеров группы «Б»

Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари» (91:83).

«Сначала хочу поздравить моих игроков. Сегодня мы встречались с очень хорошей командой и показали в последних двух четвертях, как мы должны играть. Так что ещё раз хочу сказать «браво» парням. Продолжаем чемпионат, впереди ещё шесть игр, поэтому будем готовиться к каждому сопернику», — приводит слова Вичентича пресс-служба команды.

Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт с «Астаной» на выезде 4 марта (12:00 мск). «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта (18:00 мск).