В «Автодоре» отреагировали на победу, которая позволила команде догнать лидеров группы «Б»
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Главный тренер «Автодора» Бранислав Вичентич высказался по поводу победы своей команды в матче Единой лиги ВТБ с «Парма-Пари» (91:83).
«Сначала хочу поздравить моих игроков. Сегодня мы встречались с очень хорошей командой и показали в последних двух четвертях, как мы должны играть. Так что ещё раз хочу сказать «браво» парням. Продолжаем чемпионат, впереди ещё шесть игр, поэтому будем готовиться к каждому сопернику», — приводит слова Вичентича пресс-служба команды.
Следующий матч в рамках Единой лиги ВТБ пермский клуб проведёт с «Астаной» на выезде 4 марта (12:00 мск). «Автодор» примет красноярский «Енисей» 3 марта (18:00 мск).
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