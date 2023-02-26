Пашутин: такая игра в обороне — это моя ответственность

Главный тренер «Парма-Пари» Евгений Пашутин высказался по поводу матча Единой лиги ВТБ с «Автодором» (83:91).

«Мы понимали, что «Автодор» нашёл свой ритм и стал лучше играть в защите, используя размер, особенно во время смен. Начало игры мы провели в недостаточно агрессивной манере, а «Автодор» почувствовал силы и понял, что сегодня может играть с нами. В третьей четверти мы стали совершать ошибки и хуже играть в защите. Такая игра в обороне — это моя ответственность. Сегодня наши болельщики показали мощную поддержку, а мы, к сожалению, не ответили им той же энергией. Ситуация неприятная, но нужно двигаться дальше. Сделаем выводы и готовимся к следующему матчу», — приводит слова Пашутина официальный сайт Единой лиги ВТБ.