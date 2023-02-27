Концовка матча «Денвер» — «Клипперс» с незасчитанным броском Джорджа со своей половины
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На стадионе «Болл-Арена» завершился матч регулярного чемпионата НБА, в котором «Денвер Наггетс» принимал «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 134:124 (35:22, 31:36, 31:30, 23:32, 14:4). Концовка основного времени проходила в упорной борьбе, а один из лидеров гостей Пол Джордж вместе с финальной сиреной совершил бросок со своей половины поля, который не был засчитан.
Видео доступно на YouTube-канале NBA. Права на видео принадлежат NBA.
В настоящий момент «Наггетс» возглавляют турнирную таблицу НБА Западной конференции. Команда одержала 43 победы и потерпела 19 поражений. «Клипперс» занимают пятое место (33 победы – 30 поражений).
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