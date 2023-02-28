Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» одолеть «Майами»

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:99.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который заработал 23 очка, один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Джимми Батлер. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и девять передач. Также стоит отметить нигерийского разыгрывающего Гэйба Винсента, который набрал 14 очков, три подбора и одну передачу.