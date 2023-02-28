Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» одолеть «Майами»
Поделиться
В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:99.
Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который заработал 23 очка, один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Джимми Батлер. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и девять передач. Также стоит отметить нигерийского разыгрывающего Гэйба Винсента, который набрал 14 очков, три подбора и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 101
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 23, Харден - 20, Такер - 8, Мелтон - 6, Рид - 6, Милтон - 3, Макдэниелс - 2, Ньянг - 2, Харрис - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Харрелл, Хаус
Майами Хит: Батлер - 23, Винсент - 14, Адебайо - 13, Страс - 13, Оладипо - 11, Лав - 8, Хироу - 8, Мартин - 6, Зеллер - 5, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Комментарии
- 28 февраля 2023
-
05:53
-
04:26
-
02:02
- 27 февраля 2023
-
23:33
-
23:14
-
22:39
-
22:28
-
22:19
-
21:41
-
21:23
-
21:13
-
20:52
-
20:14
-
19:36
-
19:19
-
19:12
-
18:21
-
17:00
-
15:58
-
14:38
-
14:32
-
13:52
-
13:28
-
12:11
-
11:49
-
11:45
-
11:25
-
10:58
-
10:39
-
09:26
-
09:17
-
07:39
-
06:20
-
02:24
-
00:40
Партнерский контент