Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» одолеть «Майами»

Дабл-дабл Джоэла Эмбиида не помог «Филадельфии» одолеть «Майами»
Комментарии

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Майами Хит». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:99.

Самым результативным игроком у «Филадельфии» стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид, заработавший дабл-дабл: 27 очков, 12 подборов и две передачи. Также большой вклад в успех команды внёс американский защитник Тайриз Макси, который заработал 23 очка, один подбор и две передачи. Самым результативным у гостей стал американец Джимми Батлер. На его счету дабл-дабл: 23 очка, 11 подборов и девять передач. Также стоит отметить нигерийского разыгрывающего Гэйба Винсента, который набрал 14 очков, три подбора и одну передачу.

НБА - регулярный чемпионат
28 февраля 2023, вторник. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
99 : 101
Майами Хит
Майами
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 27, Макси - 23, Харден - 20, Такер - 8, Мелтон - 6, Рид - 6, Милтон - 3, Макдэниелс - 2, Ньянг - 2, Харрис - 2, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Харрелл, Хаус
Майами Хит: Батлер - 23, Винсент - 14, Адебайо - 13, Страс - 13, Оладипо - 11, Лав - 8, Хироу - 8, Мартин - 6, Зеллер - 5, Йович, Кэйн, Лоури, Робинсон, Робинсон, Хайсмит, Хаслем, Юртсевен
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023