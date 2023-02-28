Лиллард: в моих силах сделать так, чтобы команда выиграла оставшиеся матчи
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Разыгрывающий «Портленд Трэйл Блэйзерс» Дэмьен Лиллард прокомментировал своё выступление в матче с «Хьюстон Рокетс» (131:114), в котором он набрал 71 очко, а также поделился своим настроем на оставшиеся матчи регулярного чемпионата.
«У нас впереди 22 или 23 игры, и нам нужно выиграть как можно больше из них. Очевидно, что у нас сейчас не так много игроков в обойме, но я знаю, что это будет командная работа. Я чувствую, что должен быть настолько агрессивным, насколько могу. В моих силах сделать так, чтобы команда выиграла. Всё то же самое, что было и в этом матче, я хочу быть в этом режиме атаки, я буду продолжать двигаться вперёд, продолжать сохранять желание атаковать», — приводит слова Лилларда The Athletic.
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