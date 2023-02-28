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Ламело Болл получил перелом во время матча с «Детройтом». Видео

Разыгрывающий, один из лидеров «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл получил травму во время матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Детройт Пистонс» (117:106).

В начале второй половины игры Болл совершил неудачное действие, в результате которого не смог завершить встречу. Врачи диагностировали у него перелом кости голеностопного сустава.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

В нынешнем сезоне 21-летний баскетболист принял участие в 36 матчах, набирая в среднем 23,3 очка, делая 8,4 передачи и 6,4 подбора при общем проценте реализации бросков с игры 41,1, трёхочковых – 37,6.

«Шарлотт Хорнетс» занимает 14-е место в Восточной конференции с 20 победами при 43 поражениях. Следующую игру «шершни» проведут с «Финикс Санз» на своей площадке 2 марта (3:00 мск).