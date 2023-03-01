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Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»

Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»
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В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:112.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский форвард Тари Исон, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 12 подборов и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который заработал 17 очков, два подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 32 очка, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить сербского центрового Николу Йокича, который заработал трипл-дабл: 14 очков, 11 подборов и десять передач.

НБА - регулярный чемпионат
01 марта 2023, среда. 04:00 МСК
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Окончен
112 : 133
Денвер Наггетс
Денвер
Хьюстон Рокетс: Грин - 17, Исон - 17, Мартин - 15, Никс - 14, Вашингтон Мл. - 12, Кристофер - 11, Марьянович - 8, Смит II - 8, Шенгюн - 7, Гаруба - 3, Дэйс, Камински, Коли-Стайн, Портер, Тэйт, Хаджинс
Денвер Наггетс: Маррей - 32, Портер - 17, Браун - 15, Йокич - 14, Колдуэлл-Поуп - 14, Гордон - 11, Джексон - 9, Чанчар - 9, Брайант - 8, Браун - 4, Гиллеспи, Грин, Джордан, Ннаджи, Смит, Уайт, Уотсон
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