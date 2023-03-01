Трипл-дабл Николы Йокича помог «Денверу» обыграть «Хьюстон»

В Хьюстоне (США) на стадионе «Тойота-центр» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Хьюстон Рокетс» принимал «Денвер Наггетс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 133:112.

Самым результативным игроком у «Хьюстона» стал американский форвард Тари Исон, заработавший дабл-дабл: 17 очков, 12 подборов и две передачи. Также стоит отметить американского защитника Джейлена Грина, который заработал 17 очков, два подбора и пять передач. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Джамал Маррей. На его счету 32 очка, четыре подбора и шесть передач. Также стоит отметить сербского центрового Николу Йокича, который заработал трипл-дабл: 14 очков, 11 подборов и десять передач.