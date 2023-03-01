Батлер: Эмбиид — игрок уровня MVP уже очень давно

Лёгкий форвард, один из лидеров «Майами Хит» Джимми Батлер высказался по поводу центрового «Филадельфии Сиксерс» Джоэла Эмбиида.

«Без сомнения, с Джоэлом Эмбиидом сложно играть любому игроку в этой лиге, блокировать его очень сложно, атаковать тоже. Он игрок уровня MVP уже очень давно», — приводит слова Батлера журналист Крис Круз в социальных сетях.

В нынешнем сезона Эмбиид принял участие в 48 матчах регулярного чемпионата, в которых в среднем за игру набирал 33,0 очка, делал 10,4 подбора и 4,1 передачи.

Напомним, вчера «Филадельфия» на своей площадке принимала «Майами». Встреча закончилась победой гостей со счётом 101:99.