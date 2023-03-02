«Чувствую, что неплохо вписался». Дюрант высказался о дебюте за «Финикс»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил своё дебютное выступление за команду в матче с «Шарлотт Хорнетс» (105:91). Дюрант стал игроком «Санз» в результате обмена из «Бруклин Нетс» 9 февраля.
«Я чувствую, что неплохо вписался. Все в команде старались сделать так, чтобы мне было как можно комфортнее. Я просто должен продолжать в том же духе», — приводит слова Дюранта ESPN.
В активе Дюранта в этом матче 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи.
В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 29,6 очка, делая 6,7 подбора и 5,2 передачи за одну встречу.
«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 34 победами при 29 поражениях.
«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok:
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