«Чувствую, что неплохо вписался». Дюрант высказался о дебюте за «Финикс»

Звёздный форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант оценил своё дебютное выступление за команду в матче с «Шарлотт Хорнетс» (105:91). Дюрант стал игроком «Санз» в результате обмена из «Бруклин Нетс» 9 февраля.

«Я чувствую, что неплохо вписался. Все в команде старались сделать так, чтобы мне было как можно комфортнее. Я просто должен продолжать в том же духе», — приводит слова Дюранта ESPN.

В активе Дюранта в этом матче 23 очка, шесть подборов и две результативные передачи.

В нынешнем сезоне 34-летний Дюрант принял участие в 52 матчах, набирая в среднем 29,6 очка, делая 6,7 подбора и 5,2 передачи за одну встречу.

«Финикс Санз» занимает четвёртое место в Западной конференции с 34 победами при 29 поражениях.

«Как работает это дерьмо?» Дюрант зарегистрировался в TikTok: