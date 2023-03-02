Джа Морант обвиняется в избиении подростка и демонстрации оружия

Звёздный разыгрывающий «Мемфис Гриззлиз» Джа Морант обвиняется в нападении на 17-летнего подростка во время игры в баскетбол на частной территории игрока.
Инцидент произошёл летом 2022 года. Подросток рассказал детективам из офиса шерифа округа Шелби, что Морант несколько раз ударил его в голову во время игры, а после драки ушёл в свой дом и появился оттуда с пистолетом, который был виден на поясе его брюк. В беседе с полицией Морант заявил, что действовал в целях самообороны. По словам баскетболиста, парень швырнул мячом в баскетболиста и первым начал конфликт.
Морант также рассказал полиции, что, когда мальчик уходил, он крикнул: «Я вернусь и подожгу это место, как фейерверк». Через несколько недель после инцидента, согласно записям, полученным The Post, Морант подал заявление в полицию по поводу высказывания мальчика, заявив, что подросток угрожал его семье.
Мальчик и его мать подали иск против Моранта в связи с этим инцидентом, что подтвердил адвокат его семьи. О существовании иска, который находится под грифом «секретно», стало известно в начале этого года от TMZ.
Также за несколько дней до предполагаемого нападения на подростка начальник службы безопасности торгового центра в Мемфисе заявил, что Морант угрожал ему на парковочной площадке, а один из друзей баскетболиста толкнул его.
В США на матче школьных команд в результате драки погиб мужчина:
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