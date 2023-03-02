Райкович: встречи с УНИКСом — это своеобразные дерби

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович высказался по поводу предстоящего матча с УНИКСом в Единой лиге ВТБ.
«Встречи с УНИКСом – это своеобразные дерби для нас, как и матчи с «Зенитом». Мы играем второй раз кряду, и на этот раз вынуждены обходиться без Алексея Шведа. Необходимо подойти к игре со всей возможной агрессивностью и энергией, не позволить им превзойти нас на подборе, как это случилось в Казани. Надеюсь, завтра на трибунах будет много наших болельщиков, которые поддержат нас и поделятся столь необходимой энергией», — приводит слова Райковича пресс-служба клуба.
Напомним, предыдущий матч команд завершился победой казанцев в овертайме со счётом 112:104. Это поражение стало для ЦСКА вторым за последние три игры.
Матч между московским ЦСКА и казанским УНИКСом состоится в Москве сегодня, 2 марта. Начало встречи — в 20:00 мск.
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