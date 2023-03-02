«Анадолу Эфес» на выезде победил «Панатинаикос» в матче Евролиги

Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в Афинах «Панатинаикос» принимал действующего победителя турнира «Анадолу Эфес» (Турция). Встреча закончилась со счётом 87:82 (18:21, 25:19, 21:14, 23:28) в пользу турецкой команды.
Самым результативным игроком в составе победителей оказался американский форвард Уилл Клайберн. Он принёс своей команде 22 очка. Кроме того, он совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал литовский защитник Марюс Григонис, в активе которого 23 очка, один подбор и четыре результативные передачи.
В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Матч пройдёт 8 марта и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Монако». Матч состоится 8 марта. Начало — в 21:00 мск.
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