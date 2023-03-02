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«Анадолу Эфес» на выезде победил «Панатинаикос» в матче Евролиги

«Анадолу Эфес» на выезде победил «Панатинаикос» в матче Евролиги
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Завершился матч 26-го тура регулярного чемпионата Евролиги. На стадионе «O.A.K.A.- Олимпик Индур Холл» в Афинах «Панатинаикос» принимал действующего победителя турнира «Анадолу Эфес» (Турция). Встреча закончилась со счётом 87:82 (18:21, 25:19, 21:14, 23:28) в пользу турецкой команды.

Самым результативным игроком в составе победителей оказался американский форвард Уилл Клайберн. Он принёс своей команде 22 очка. Кроме того, он совершил семь подборов и отдал четыре результативные передачи. У хозяев площадки лучшую результативность продемонстрировал литовский защитник Марюс Григонис, в активе которого 23 очка, один подбор и четыре результативные передачи.

В следующем туре соревнований «Анадолу Эфес» на выезде сыграет с сербским клубом «Црвена Звезда». Матч пройдёт 8 марта и начнётся в 21:00 мск. «Панатинаикос» в следующем туре регулярного чемпионата на выезде сыграет с «Монако». Матч состоится 8 марта. Начало — в 21:00 мск.

Евролига. Регулярный чемпионат. 26-й тур
02 марта 2023, четверг. 22:00 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
82 : 87
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Панатинаикос: Григонис - 23, Ли - 19, Понитка - 8, Томас - 8, Деррик Уильямс - 6, Манцукас - 5, Папаяннис - 4, Бэйкон - 3, Калаицакис - 3, Уолтерс - 3, Бохоридис, Калаицакис
Анадолу Эфес: Клайберн - 24, Брайант - 16, Ларкин - 13, Жижич - 12, Синглтон - 7, Бьёбуа - 4, М'Байе - 4, Пляйсс - 4, Гази - 2, Данстон - 1, Арна, Тунджер
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