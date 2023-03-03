Определены игроки месяца в НБА

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич и разыгрывающий «Нью-Йорк Никс» Джейлен Брансон были названы игроками февраля в своих конференциях. Об этом сообщает официальный сайт Национальной баскетбольной ассоциации.

Никола Йокич в течение прошлого месяца отыграл 11 матчей, где набирал в среднем 22,6 очка, 14,2 подбора и 10,2 передачи. «Наггетс» за февраль одержали девять побед и потерпели три поражения.

Брансон, в свою очередь, набирал 27,3 очка, шесть передач и 4,3 подбора в среднем. «Никс» одержали девять побед при двух поражениях.

«Денвер Наггетс» занимает первое место в Западной конференции с 44 победами и 19 поражениями. «Нью-Йорк» располагается на пятой строчке Востока c 37 победами при 27 поражениях.