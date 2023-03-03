«Енисей» оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ

Красноярский «Енисей» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета со счётом 73:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 15 очков. 11 очков на свой счёт записал Евгений Белянков. По 10 баллов на счету Владислава Трушкина и Суприма Ханны.

В составе «Автодора» 18 очков на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Раде Загорац.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 8 марта. «Автодор» в следующем туре встретится на выезде с «Астаной». Встреча состоится 9 марта.