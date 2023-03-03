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«Енисей» оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ

«Енисей» оказался сильнее «Автодора» в Единой лиге ВТБ
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Красноярский «Енисей» обыграл саратовский «Автодор» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Кристалл» в Саратове и завершилась победой гостей паркета со счётом 73:58.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Анджело Уорнер, набравший 15 очков. 11 очков на свой счёт записал Евгений Белянков. По 10 баллов на счету Владислава Трушкина и Суприма Ханны.

В составе «Автодора» 18 очков на счету Малика Ньюмэна. 12 очков набрал Раде Загорац.

В следующем матче второго этапа Единой лиги ВТБ «Енисей» сыграет на домашнем паркете с «Минском». Встреча состоится 8 марта. «Автодор» в следующем туре встретится на выезде с «Астаной». Встреча состоится 9 марта.

Единая лига ВТБ. Группа Б
03 марта 2023, пятница. 18:00 МСК
Автодор
Саратов, Россия
Окончен
58 : 73
Енисей
Красноярск, Россия
Автодор: Ньюмэн - 18, Загорац - 12, Гаррет - 9, Мачадо - 8, Минченко - 7, Николич - 2, Пранаускис - 2, Арманд, Колесников, Михайловский, Петенев, Печкин
Енисей: Уорнер - 15, Белянков - 11, Трушкин - 10, Ханна - 10, Герасимов - 8, Гудумак - 8, Томпсон - 6, Балашов - 5, Бабушкин, Викторов, Мотовилов, Сонько
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