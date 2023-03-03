«Торонто» раскритиковали в социальных сетях за скандальное видео о женщинах

Баскетбольный клуб «Торонто Рэпторс» раскритиковали в социальных сетях за скандальное видео, посвящённое женщинам в связи с акцией «Месяц женской истории».
Пресс-служба «Торонто» выложила видео, в котором игроки отвечают на вопрос: «Бейонсе сказала, что девушки правят миром, как вы думаете, почему?»
Форвард команды Прешес Ачиува сказал «Девушки правят миром, потому что они всех рожают», а разыгрывающий Малачи Флинн добавил «они единственные, кто может размножаться».
Пользователи в социальных сетях раскритиковали видеоролик за то, что игроки «Торонто» свели роль женщин к репродуктивной функции. В итоге клуб был вынужден удалить видео и принести извинения.
«Сегодня мы поработаем над тем, чтобы стать лучше», — появилась запись в аккаунте «Рэпторс».
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