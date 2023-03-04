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«Лейкерс» без Леброна проиграли «Миннесоте», несмотря на 38 очков от Дэвиса

«Лейкерс» без Леброна проиграли «Миннесоте», несмотря на 38 очков от Дэвиса
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В Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком Арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Встреча закончилась победой гостей со счётом 102:110.

Самым результативным игроком гостей стал французский центровой Руди Гобер. На его счету 22 очка, 14 подборов и два блокшота. Также стоит отметить неплохую игру американского защитника Энтони Эдвардса: 19 очков, пять подборов и два ассиста. Отличную игру у «Лейкерс» провёл центровой Энтони Дэвис. В его активе 38 очков, пять подборов и одна результативная передача. Единственным игроком хозяев, кто ещё набрал больше 10 очков стал защитник Малик Бизли: 15 очков.

«Лейкерс» провели свою очередную игру без Леброна Джеймса, который пропустит ещё как минимум две недели из-за травмы ноги.

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