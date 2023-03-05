«Чёрт возьми, это было потрясающе». Игуодала — о блок-шоте Леброна в финале НБА в 2016-м

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Андре Игуодала рассказал о своей реакции на блок-шот Леброна Джеймса в финале Национальной баскетбольной ассоциации в 2016 году.

Эпизод произошёл в решающей встрече серии, в самой концовке матча. Благодаря этому «Кливленд Кавальерс» сумел одержать победу в чемпионате, отыгравшись со счёта 1-3 в серии.

«Люди ждут, что я буду испытывать какие-то негативные эмоции от этого. Я говорю: «Чувак, это одна из лучших вещей, которые я когда-либо слышал». Потому что я это слышал. Я не видел, я слышал.

Это был один из самых громких звуков, которые я когда-либо слышал. Бум! Когда это произошло, я подумал: «Чёрт». Я даже не знал, что он заблокировал мяч, я услышал «бум» и подумал: «Боже, это было беспощадно». Когда он заблокировал бросок, я сказал: «Чёрт возьми, это было потрясающе». У меня была такая энергия», — сказал Игуодала на YouTube-канале Club Shay Shay.