«Финикс» в упорной борьбе переиграл «Даллас» благодаря 37 очкам Дюранта

Завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» на своей площадке принимал «Финикс Санз». Счёт встречи — 130:126 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный новичок Финикса Кевин Дюрант, на счету которого 37 очков. Стоит отметить и Девина Букера, который набрал на одно очко меньше. В составе «Далласа» наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич — 34 очка. Кайри Ирвинг отметился 30 очками.

Даллас после 65 игр регулярного чемпионата занимает седьмую строчку Западной конференции, имея в своём активе 33 победы при 32 поражениях. Финикс идёт четвёртым — 36 побед, 29 поражений.