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«Финикс» в упорной борьбе переиграл «Даллас» благодаря 37 очкам Дюранта

«Финикс» в упорной борьбе переиграл «Даллас» благодаря 37 очкам Дюранта
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Завершился матч Национальной баскетбольной ассоциации, в котором «Даллас Маверикс» на своей площадке принимал «Финикс Санз». Счёт встречи — 130:126 в пользу гостей.

Самым результативным игроком встречи стал звёздный новичок Финикса Кевин Дюрант, на счету которого 37 очков. Стоит отметить и Девина Букера, который набрал на одно очко меньше. В составе «Далласа» наилучшую результативность продемонстрировал Лука Дончич — 34 очка. Кайри Ирвинг отметился 30 очками.

Даллас после 65 игр регулярного чемпионата занимает седьмую строчку Западной конференции, имея в своём активе 33 победы при 32 поражениях. Финикс идёт четвёртым — 36 побед, 29 поражений.

НБА - регулярный чемпионат
05 марта 2023, воскресенье. 21:00 МСК
Даллас Маверикс
Даллас
Окончен
126 : 130
Финикс Санз
Финикс
Даллас Маверикс: Дончич - 34, Ирвинг - 30, Хардуэй-младший - 21, Вуд - 17, Баллок - 10, Холидэй - 5, Пауэлл - 4, Моррис - 3, Нтиликина - 2, Грин, Дав. Бертанс, Клебер , Лоусон, Макги, Пинсон, Райт, Харди
Финикс Санз: Дюрант - 37, Букер - 36, Уэйнрайт - 12, Пол - 11, Окоги - 9, Эйтон - 9, Пэйн - 6, Крэйг - 5, Ли - 3, Ландейл - 2, Базли, Бийомбо, Ли, Росс, Уоррен, Шамет
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