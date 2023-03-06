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40 очков и 11 подборов Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» переиграть «Нью-Йорк»

40 очков и 11 подборов Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» переиграть «Нью-Йорк»
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В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 131:129.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 40 очков, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который записал на свой счёт 39 очков, восемь подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Иммануэль Куикли. На его счету 38 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал 31 очко, девять подборов и всего четыре передачи.

НБА - регулярный чемпионат
06 марта 2023, понедельник. 03:30 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
129 : 131
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Бостон Селтикс: Тейтум - 40, Браун - 29, Хорфорд - 20, Смарт - 13, Уайт - 12, Уильямс - 9, Мускала - 3, Хозер - 3, Брогдон, Галлинари, Гриффин, Дэвисон, Кабенгеле, Корнет, Притчард, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Куикли - 38, Рэндл - 31, Барретт - 29, Робинсон - 13, Харт - 10, Топпин - 6, Гримс - 4, Брансон, Вашингтон, Джеффрис, Макбрайд, Роуз, Симс, Фурнье, Хартенштайн
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