40 очков и 11 подборов Джейсона Тейтума не помогли «Бостону» переиграть «Нью-Йорк»

В Бостоне (США) на стадионе «Ти-Ди Гарден» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Бостон Селтикс» принимал «Нью-Йорк Никс». Встреча закончилась победой гостей после двух овертаймов со счётом 131:129.

Самым результативным игроком у «Бостона» стал американский форвард Джейсон Тейтум, заработавший дабл-дабл: 40 очков, 11 подборов и шесть передач. Также стоит отметить 7-го номера американца Джейлена Брауна, который записал на свой счёт 39 очков, восемь подборов и всего одну передачу. Самым результативным у гостей стал американский защитник Иммануэль Куикли. На его счету 38 очков, восемь подборов и семь передач. Также стоит отметить американского форварда Джулиуса Рэндла, который заработал 31 очко, девять подборов и всего четыре передачи.