Трипл-дабл Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Детройт»

В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:104.

Самым результативным игроком у «Детройта» стал американский форвард Айзея Ливерс, набравший 17 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить канадского защитника Кори Джозефа, который набрал 14 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 12 передач. Также отметим 9-го номера американского форварда Джерами Гранта, который набрал 26 очков, шесть подборов и одну передачу.