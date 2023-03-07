Трипл-дабл Дэмьена Лилларда помогли «Портленду» одолеть «Детройт»
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В Детройте (США) на стадионе «Литтл Стзарс-арена» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Детройт Пистонс» принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 110:104.
Самым результативным игроком у «Детройта» стал американский форвард Айзея Ливерс, набравший 17 очков, пять подборов и две передачи. Также стоит отметить канадского защитника Кори Джозефа, который набрал 14 очков, пять подборов и четыре передачи. Самым результативным у гостей стал американский разыгрывающий Дэмьен Лиллард. На его счету трипл-дабл: 31 очко, 13 подборов и 12 передач. Также отметим 9-го номера американского форварда Джерами Гранта, который набрал 26 очков, шесть подборов и одну передачу.
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 03:00 МСК
Детройт Пистонс
Детройт
Окончен
104 : 110
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Детройт Пистонс: Ливерс - 17, Джозеф - 14, Айви - 13, Бёркс - 13, Уайзмен - 12, Багли III - 10, Хэмптон - 10, Диалло - 9, Роден - 4, Оморуи - 2, Бейхайм, Богданович, Дюрен, Каннингем, Макгрудер, Стюарт, Хейз
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Грант - 26, Реддиш - 13, Уотфорд - 12, Ойбанкс - 10, Литтл - 9, Шарп - 6, Тибулл - 3, Арчидиаконоу, Баджи, Батлер, Джонсон, Нокс, Нуркич, Саймонс, Уинслоу, Уокер
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