«Филадельфия» обыграла «Индиану», у Джоэла Эмбиида 42 очка

В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 147:143.

Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тарис Халибёртон, заработавший дабл-дабл: 40 очков, три подбора и 16 передач. Также стоит отметить представителя Нигерии Джордана Нвору, который набрал 16 очков, два подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 42 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 0-го номера американского защитника Тайриза Макси, который набрал 24 очка, не заработал подборов и отдал две передачи.