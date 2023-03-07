«Филадельфия» обыграла «Индиану», у Джоэла Эмбиида 42 очка
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В Индианаполисе (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Филадельфию Сиксерс». Встреча закончилась победой гостей со счётом 147:143.
Самым результативным игроком у «Индианы» стал американский разыгрывающий Тарис Халибёртон, заработавший дабл-дабл: 40 очков, три подбора и 16 передач. Также стоит отметить представителя Нигерии Джордана Нвору, который набрал 16 очков, два подбора и одну передачу. Самым результативным у гостей стал камерунский центровой Джоэл Эмбиид. На его счету 42 очка, пять подборов и три передачи. Также стоит отметить 0-го номера американского защитника Тайриза Макси, который набрал 24 очка, не заработал подборов и отдал две передачи.
НБА - регулярный чемпионат
07 марта 2023, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
143 : 147
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Индиана Пэйсерс: Халибёртон - 39, Нвора - 16, Хилд - 15, Матурин - 14, Смит - 14, Макконнелл - 12, Тёрнер - 10, Бриссетт - 8, Нембард - 7, Джексон - 4, Дуарте - 4, Браун, Джонсон, Куин, Несмит, Тайс, Хилл
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 42, Макси - 24, Макдэниелс - 20, Милтон - 15, Харден - 14, Хаус - 10, Мелтон - 9, Рид - 8, Ньянг - 5, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Маккланг, Спрингер, Такер, Харрелл, Харрис
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