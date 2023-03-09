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«Автодор» на выезде победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ

«Автодор» на выезде победил «Астану» в матче Единой лиги ВТБ
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В Астане на стадионе «Жекпе-Жек» завершился матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором одноимённый клуб принимал саратовский «Автодор». Встреча закончилась победой гостей со счётом 80:73 (15:14, 20:18, 22:22, 23:19).

Самыми результативными игроками в составе «Астаны» стали российский форвард Валерий Лиходей и американский защитник Маркелл Джонсон. На счету обоих по 18 очков. У гостей чаще всего кольцо соперников поражали американский защитник Малик Ньюмэн и американский форвард Брандон Гаррет. В активе обоих также по 18 очков.

В следующем туре «Автодор» на выезде сыграет с «Минском». Матч состоится 12 марта и начнётся в 17:00 мск. «Астана» в следующем матче сыграет в гостях с «Самарой». Встреча состоится 13 марта, начало запланировано на 17:00 мск.

Единая лига ВТБ. Группа Б
09 марта 2023, четверг. 17:00 МСК
Астана
Астана, Казахстан
Окончен
73 : 80
Автодор
Саратов, Россия
Астана: Джонсон - 9, Вон - 6, Мурзагалиев - 6, Лиходей - 4, Марчук - 4, Каныгин - 2, Балашов - 1, Айткали, Гаврилов, Майдекин, Марчук, Щербак
Автодор: Гаррет - 8, Загорац - 7, Колесников - 6, Ньюмэн - 6, Арманд - 5, Николич - 3, Минченко, Михайловский, Петенев, Пранаускис, Цыбиков
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