В «Миннесоте» рассказали о сроках возвращения Таунса
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Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс вернётся в строй в ближайшие недели, сообщает официальный сайт клуба.
Сообщается, что в настоящий момент баскетболист продолжает показывать прогресс в восстановлении и участвует в тренировках.
Таунс получил травму в ноябре 2022 года в матче с «Вашингтон Уизардс».
Карл-Энтони до сих пор является вторым по результативности игроком своей команды (в среднем 21,3 очка за матч), уступая лишь Энтони Эдвардсу (24,9 очка за матч).
«Миннесота» с результатом 35-34 располагается на седьмой позиции в Западной конференции.
Ранее главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о том, сколько игрового времени будет получать Таунс после восстановления от травмы.
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