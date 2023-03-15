В «Миннесоте» рассказали о сроках возвращения Таунса

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Карл-Энтони Таунс вернётся в строй в ближайшие недели, сообщает официальный сайт клуба.

Сообщается, что в настоящий момент баскетболист продолжает показывать прогресс в восстановлении и участвует в тренировках.

Таунс получил травму в ноябре 2022 года в матче с «Вашингтон Уизардс».

Карл-Энтони до сих пор является вторым по результативности игроком своей команды (в среднем 21,3 очка за матч), уступая лишь Энтони Эдвардсу (24,9 очка за матч).

«Миннесота» с результатом 35-34 располагается на седьмой позиции в Западной конференции.

Ранее главный тренер «Миннесоты Тимбервулвз» Крис Финч высказался о том, сколько игрового времени будет получать Таунс после восстановления от травмы.