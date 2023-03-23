Перкинс: будь я директором «Пеликанс», то обменял бы Зайона Уильямсона

Бывший игрок Национальной баскетбольной ассоциации, ныне известный телевизионный эксперт Кендрик Перкинс считает, что «Нью-Орлеан Пеликанс» должны обменять свою звезду Зайона Уильямсона.

«Будь я генеральным менеджером «Нью-Орлеана», я бы обменял Зайона Уильямсона. Без всяких сомнений», — сказал Перкинс во время передачи NBA on ESPN.

Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.

Повторное обследование Зайон будет проходить через две недели, сообщает инсайдер Крис Хэйнс.

В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, в среднем набирая 26 очков, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, трёхочковых – 36,8.

Самые дорогие вещи во владении Зайона Уильямсона: