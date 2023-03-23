Понкрашов рассказал, как «Пари НН» готовился к финалу Кубка России в отеле

Защитник команды «Пари Нижний Новгород» Антон Понкрашов рассказал о том, как его команда готовилась к финальной игре Кубка России с «Зенитом».

«Чтобы лишний раз не ехать в зал, соорудили небольшую комнату, в которой отрабатывали комбинации и схемы – как будем защищаться, как будем нападать.

Вместо того, чтобы путешествовать, всё сделали в отеле. Подготовка была дольше, чем обычно, но получается, что она принесла плоды», — сказал Понкрашов на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Напомним, нижегородский баскетбольный клуб «Пари НН» одержал победу в финальном матче Кубка России с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоялась на стадионе «Сибур-Арена» (Санкт-Петербург) и завершилась победой «Пари НН» со счётом 84:72.