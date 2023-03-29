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Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица

Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица
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Литовский «Жальгирис» одержал победу над «Монако». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игнас Браздейкис, набравший 22 очка. В составе «Монако» по 13 очков набрали Донатас Мотеюнас и Джордан Лойд.

В другом матче дня сербская «Црвена Звезда» оказалась сильнее испанской «Валенсии». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 20 очков. В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джона Радебо.

В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:55. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Томас Уолкап и Шакилл Маккиссик, набравшие по 11 очков. В составе АСВЕЛа 12 очков набрал Ретин Обасоан.

В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 16 очков. В составе «Фенербахче» 17 очков набрал Найджел Хэйс.

Турнирная таблица и расписание сезона-2022/2023 Евролиги
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2023, среда. 19:00 МСК
Жальгирис
Каунас, Литва
Окончен
79 : 70
Монако
Монако, Монако
Жальгирис: Браздейкис - 22, Бирутис - 10, Буткевичюс - 10, Димша - 9, Тейлор - 9, Хэйс - 7, Лекавичюс - 5, Шмитс - 3, Полонара - 2, Улановас - 2, Гедрайтис, Лукошюнас
Монако: Лойд - 13, Мотеюнас - 13, Окобо - 10, Блоссомгейм - 8, Диалло - 8, Джеймс - 6, Холл - 6, Браун - 4, Монеке - 2, Макунду, Стразель, Уаттара
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2023, среда. 20:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
92 : 73
Валенсия
Валенсия, Испания
Црвена Звезда: Петрушев - 20, Добрич - 16, Кампаццо - 15, Бентил - 10, Вильдоса - 9, Мартин - 7, Митрович - 6, Холланд - 6, Иванович - 3, Кузмич, Лазаревич, Маркович
Валенсия: Радебо - 14, Джонс - 12, Харпер - 12, Клавер - 10, Лопес-Аростеги - 10, Дублевич - 5, Риверо - 3, Уэбб III - 3, Прадилья - 2, Пуэрто - 2, Херманнссон, Эванс
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2023, среда. 21:00 МСК
Олимпиакос
Пирей, Греция
Окончен
81 : 55
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Олимпиакос: Маккиссик - 11, Уолкап - 11, Папаниколау - 10, Везенков - 9, Питерс - 8, Ларенцакис - 7, Блэк - 6, Боломбой - 6, Папас - 5, Лунцис - 4, Слукас - 4, Фалль
АСВЕЛ: Обасоан - 12, Тайус - 10, Бост - 8, Мэтьюс - 8, Дьо - 6, Кауди - 3, Лайти - 3, Пон - 3, Фалл - 2
Евролига. Регулярный чемпионат. 31-й тур
29 марта 2023, среда. 21:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
90 : 75
Фенербахче
Стамбул, Турция
Реал Мадрид: Муса - 16, Пуарье - 11, Ханга - 11, Хезонья - 10, Корнели - 9, Фернандес - 9, Ябуселе - 9, Дек - 6, Родригес - 5, Тавареш - 4, Абальде, Козёр
Фенербахче: Хэйс - 17, Калатес - 12, Гудурич - 10, Букер - 9, Биберович - 7, Джекири - 6, Дорси - 6, Мотли - 6, Эдвардс - 2, Адетокунбо, Бьелица, Хазер
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