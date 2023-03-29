Результаты всех матчей Евролиги 29 марта, турнирная таблица

Литовский «Жальгирис» одержал победу над «Монако». Встреча прошла в Каунасе (Литва) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:70. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Игнас Браздейкис, набравший 22 очка. В составе «Монако» по 13 очков набрали Донатас Мотеюнас и Джордан Лойд.
В другом матче дня сербская «Црвена Звезда» оказалась сильнее испанской «Валенсии». Встреча прошла в Белграде (Сербия) на стадионе «Хала Александар Николич — Пионер Холл» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 92:73. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Филип Петрушев, набравший 20 очков. В составе «Валенсии» 14 очков набрал Джона Радебо.
В ещё одном матче игрового дня греческий «Олимпиакос» оказался сильнее французского АСВЕЛа. Встреча прошла в Пирее (Греция) и завершилась победой хозяев паркета со счётом 81:55. Самыми результативными игроками матча в составе победителей стали Томас Уолкап и Шакилл Маккиссик, набравшие по 11 очков. В составе АСВЕЛа 12 очков набрал Ретин Обасоан.
В заключительном матче игрового дня мадридский «Реал» одержал победу над турецким «Фенербахче». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 90:75. Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Джанан Муса, набравший 16 очков. В составе «Фенербахче» 17 очков набрал Найджел Хэйс.
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