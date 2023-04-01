«Индиана» обыграла «Оклахому», несмотря на 39 очков от Гилджеса-Александера

В Индиане (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:117.

Самым результативным игроком гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 39 очков, девять подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в составе «Тандер» провёл австралийский защитник Джош Гидди. В его активе сегодня 21 очко, семь подборов и четыре ассиста.

У «Индианы» сразу семь игроков набрали 12 или более очков: Беннедикт Матурин (15), Эндрю Нембард (18), Ти Джей Макконнелл (21+9+8), Джордан Нвора (13), Бадди Хилд (13), Джален Смит (12+15), Айзея Джексон (13).