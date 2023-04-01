«Индиана» обыграла «Оклахому», несмотря на 39 очков от Гилджеса-Александера
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В Индиане (США) на стадионе «Банкерс Лайф Филдхаус» состоялся очередной матч НБА в этом сезоне, в котором «Индиана Пэйсерс» принимала «Оклахома-Сити Тандер». Встреча закончилась победой хозяев со счётом 121:117.
Самым результативным игроком гостей стал канадский разыгрывающий Шей Гилджес-Александер. На его счету 39 очков, девять подборов и четыре результативные передачи. Также хорошую игру в составе «Тандер» провёл австралийский защитник Джош Гидди. В его активе сегодня 21 очко, семь подборов и четыре ассиста.
У «Индианы» сразу семь игроков набрали 12 или более очков: Беннедикт Матурин (15), Эндрю Нембард (18), Ти Джей Макконнелл (21+9+8), Джордан Нвора (13), Бадди Хилд (13), Джален Смит (12+15), Айзея Джексон (13).
НБА - регулярный чемпионат
01 апреля 2023, суббота. 02:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Окончен
121 : 117
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Индиана Пэйсерс: Макконнелл - 21, Нембард - 18, Матурин - 15, Джексон - 13, Нвора - 13, Хилд - 13, Смит - 12, Несмит - 9, Бриссетт - 7, York, Браун, Джонсон, Дуарте, Тайс, Тёрнер, Халибёртон, Хилл
Оклахома-Сити Тандер: Гилджес-Александер - 39, Гидди - 21, Уильямс - 14, Дорт - 12, Уиггинс - 12, Уотерс III - 8, Джо - 7, Дженг - 2, Покушевски - 2, Батлер, Манн, Робинсон-Эрл, Сарр, Уильямс, Уильямс, Холмгрен, Шарич
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