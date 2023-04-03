Зайон Уильямсон может вернуться до начала плей-офф

Тяжёлый форвард, один из лидеров «Нью-Орлеан Пеликанс» Зайон Уильямсон почти завершил реабилитацию от травмы и может вернуться в состав до начала плей-офф. Об этом сообщает Bleacher Report, однако, по словам журналиста Шэмса Чарании, «Пеликанс» будут осторожными в вопросе возвращения Уильямсона.
«Пеликанс, как мне сказали, собираются быть осторожными с его возвращением», — сказал Чарания в подкасте.
Напомним, в начале января в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс» (121:130) Уильямсон получил травму (растяжение правого подколенного сухожилия), неудачно наступив на паркет, после чего покинул площадку.
В нынешнем сезоне 22-летний баскетболист принял участие в 29 матчах, в среднем набирая 26 очков, делая семь подборов и 4,6 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 60,8, трёхочковых – 36,8.
- 3 апреля 2023
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