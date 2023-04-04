Пол Джордж рассказал о сорвавшемся переходе в «Кливленд»

Звёздный лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Пол Джордж рассказал о своём сорвавшемся переходе в «Кливленд Кавальерс».
«Я думал, что перейду в «Кливленд». Они были близки к тому, чтобы заполучить меня. Я говорил с Леброном, типа: «Йоу, как мы можем это устроить?». Мы пытались разобраться, он приходил к руководству клуба. И я подумал: «О, хорошо, мы можем это сделать. Я могу быть с Леброном здесь, в «Кливленде».
Переход сорвался, потому что «Кливленд» и «Индиана» находятся в одном дивизионе. Также на меня претендовали «Бостон», «Сан-Антонио» и «Торонто», — сказал Джордж на Podcast P.
В июне 2017 года «Кливленд», только что проигравший в финале НБА «Голден Стэйт» Кевина Дюранта и Стефена Карри, был в нескольких шагах от того, чтобы заполучить тогдашнюю суперзвезду «Индианы Пэйсерс» Пола Джорджа в рамках сделки с участием трёх команд, в которой участвовал ещё и «Денвер Наггетс». В последний момент «Пэйсерс» вышли из сделки и обменяли Джорджа в «Оклахома-Сити».
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