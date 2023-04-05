Гилджес-Александер вышел на первое место в этом сезоне по количеству матчей с 30+ очками

Разыгрывающий, лидер «Оклахома-Сити Тандер» Шей Гилджес-Александер в матче регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации с «Голден Стэйт Уорриорз» (125:136) набрал 32 очка, семь передач и два подбора.

Таким образом, Гилджес-Александер вышел на чистое первое место в нынешнем сезоне НБА по количеству матчей как минимум с 30 набранными очками. На счету баскетболиста 45 подобных игр.

Второе и третье места делят лидеры «Филадельфии Сиксерс» и «Даллас Маверикс» — Джоэл Эмбиид и Лука Дончич соответственно (по 44 игры). Четвёртое место занимает Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс» — 42 игры), пятёрку сильнейших замыкает звезда «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо (39 игр).