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«Зенит» обыграл МБА и вышел вперёд в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Москве и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:61. «Зенит» вышел вперёд в серии до трёх побед — 2-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 23 очка. 11 баллов на счету Сергея Топорова. По 10 очков набрали Адриен Морман и Ройс Хэмм.

В составе МБА 16 очков на счету Тимофея Якушина. 14 баллов набрал Андрей Лопатин.

Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».