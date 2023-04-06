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«Зенит» обыграл МБА и вышел вперёд в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ

«Зенит» обыграл МБА и вышел вперёд в серии 1/4 финала Единой лиги ВТБ
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Санкт-петербургский «Зенит» обыграл московскую МБА в третьем матче 1/4 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет Холл» в Москве и завершилась победой гостей паркета со счётом 86:61. «Зенит» вышел вперёд в серии до трёх побед — 2-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Трент Фрейзер, набравший 23 очка. 11 баллов на счету Сергея Топорова. По 10 очков набрали Адриен Морман и Ройс Хэмм.

В составе МБА 16 очков на счету Тимофея Якушина. 14 баллов набрал Андрей Лопатин.

Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/4 финала
06 апреля 2023, четверг. 19:30 МСК
МБА
Москва, Россия
Окончен
61 : 86
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
МБА: Якушин - 16, Лопатин - 14, Коновалов - 10, Воронов - 6, Личутин - 4, Платонов - 4, Тихоненко - 3, Касаткин - 2, Шарапов - 2, Валиев, Голдырев, Савченко
Зенит: Фрейзер - 23, Торопов - 11, Морман - 10, Хэмм - 10, Зубков - 9, Карасёв - 8, Д. Кулагин - 6, Хомсли - 6, Эртель - 3, Клименко, Томпкинс, Фридзон
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