Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА
Поделиться
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА (86:61).
«Результат не говорит о том, что матч был простой. Я должен выразить уважение МБА — игрокам, тренерскому штабу. Они показали нам в первой встрече, что будут наказывать за ошибки. Сегодня мы здорово сыграли и в защите, и в нападении. Четвертая встреча не будет легкой — каждый матч начинается при счете 0:0, произойти может все что угодно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.
Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.
Комментарии
- 6 апреля 2023
-
22:45
-
22:43
-
22:40
-
21:45
-
21:19
-
21:01
-
20:48
-
20:09
-
19:33
-
19:14
-
18:54
-
18:44
-
18:16
-
17:51
-
16:18
-
15:39
-
14:57
-
13:56
-
13:51
-
13:43
-
12:38
-
12:08
-
11:05
-
11:02
-
11:00
-
10:30
-
10:09
-
10:04
-
10:00
-
09:39
-
09:38
-
09:29
-
09:00
-
09:00
-
07:39
Партнерский контент