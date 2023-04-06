Паскуаль прокомментировал победу «Зенита» в третьем матче плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу своих подопечных в третьем матче серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с МБА (86:61).

«Результат не говорит о том, что матч был простой. Я должен выразить уважение МБА — игрокам, тренерскому штабу. Они показали нам в первой встрече, что будут наказывать за ошибки. Сегодня мы здорово сыграли и в защите, и в нападении. Четвертая встреча не будет легкой — каждый матч начинается при счете 0:0, произойти может все что угодно», — приводит слова Хавьера Паскуаля официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Четвёртый матч четвертьфинальной серии между санкт-петербургским «Зенитом» и московской МБА состоится в Москве 8 апреля. Начало матча — в 14:00 по московскому времени.