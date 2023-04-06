«Реал» обыграл «Баварию» в Евролиге

Мадридский «Реал» одержал победу в матче 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги с мюнхенской «Баварией». Встреча прошла в Мадриде (Испания) на стадионе «Визинк-Центр — Паласио де Депортес» и завершилась победой хозяев паркета со счётом 79:67.
Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Марио Хезонья, набравший 20 очков. 11 очков набрал Джанан Муса. 10 баллов на счету Гершона Ябуселе.
В составе «Баварии» 21 очко набрал Андреас Обст. 20 очков на счету Зайлана Читэма.
В заключительном туре регулярного чемпионата Евролиги «Реал» сыграет на выезде с израильским «Маккаби». Встреча состоится 13 апреля и начнётся в 21:05 мск. «Бавария» в 34-м туре регулярного чемпионата встретится с «Жальгирисом». Матч пройдёт в Германии 14 апреля, начало запланировано на 21:30 мск.
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