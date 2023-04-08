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Определён MVP 33-го тура Евролиги

Определён MVP 33-го тура Евролиги
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Разыгрывающий испанской «Басконии» Дариус Томпсон стал MVP 33-го тура регулярного чемпионата Евролиги, сообщает официальный сайт турнира.

В матче с французским АСВЕЛом (120:100) Томпсон записал в свой актив 23 очка (7/11 двухочковых, 1/3 трёхочковых, 6/8 штрафных), четыре подбора, 12 результативных передач и три перехвата при рейтинге эффективности 36 баллов.

Права на видео принадлежат Euroleague Basketball. Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте EUROLEAGUE BASKETBALL.

В список лучших игроков тура вошли также баскетболист сербской «Црвены Звезды» Факундо Кампаццо (33 очка), игрок «Фенербахче» Найджел Хэйс (32 очка), баскетболист АСВЕЛа Джона Мэтьюс (29 очков) и игрок «Виртуса» Шеми Оджелей (28 очков).

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