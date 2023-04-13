Дрэймонд Грин: «Лейкерс» выиграют серию у «Мемфиса»

Звёздный форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился мнением относительно противостояния между «Мемфис Гриззлиз» и «Лос-Анджелес Лейкерс» в первом раунде плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации.
«Сложный матч для «Мемфиса». Думаю, Леброн сыграет в том темпе, в котором захочет сам, и не станет подстраиваться под молодую команду соперников. Джа Морант любит проходы под кольцо, но там он столкнётся с таким спецом по блок-шотам, как Энтони Дэвис.
Возможно, мне стоит проявить осторожность и не придавать им дополнительной мотивации, так как это наш следующий соперник, но, на мой взгляд, «Лейкерс» выиграют эту серию. Будет нелегко, но выиграют», — сказал Грин в своём подкасте.
Первый матч серии между «Мемфисом» и «Лейкерс» состоится 16 апреля.
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