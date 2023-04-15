Райкович прокомментировал победу ЦСКА в первом матче серии 1/2 финала Лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович прокомментировал победу своих подопечных в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с «Локомотивом-Кубань» (87:84).
«Во-первых, встреча получилась интересной для болельщиков. Но не для нас, тренеров, для нас она была нервной. «Локо» играл агрессивно, в целом хорошо. Тем не менее мы нашли способ победить, и это главное. 1-0 – вот что считается. Послезавтра нам предстоит следующий матч, и мы должны подготовиться лучше, чем к этому, не позволить «Локомотиву» чувствовать себя комфортно», — приводит слова Эмила Райковича официальный сайт московской команды.
Второй матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 17 апреля в Москве.
Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».
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