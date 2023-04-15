Секулич прокомментировал поражение «Локомотива-Кубань» в матче 1/2 финала Лиги ВТБ с ЦСКА

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал поражение своих подопечных в первом матче серии 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (84:87).
«Играли хорошо. Особенно в нападении. А вот в защите допустили грубейшие ошибки в самые неподходящие моменты. Но, даже несмотря на это, считаю, игра была хорошей. В любом случае я уже говорил сегодня, что на первом матче серия не заканчивается. Мне кажется, мы нашли то, что позволяет играть против ЦСКА. В следующем матче постараемся это развить.
С одной стороны, то, как мы играли, и какой результат в итоге получили, должно расстраивать. Но с другой – все знают, насколько сильная команда ЦСКА. Они это и продемонстрировали в последней десятиминутке. Когда приходит время, они принимают верные решения и забивают нужные броски. Мы должны извлечь уроки перед следующим матчем, чтобы снова, как и сегодня, навязать борьбу и постараться выиграть матч.
Мы не смотрим назад. Извлекли урок из поражения, сделали работу над ошибками – и всё, мысли уже о следующем матче. Дальше мы думаем о себе, о своей игре, о том, как подготовиться к следующему матчу. Ничего дополнительно не требуется.
В последние пять минут в нападении наша команда не справилась с тем давлением, которое соперник оказывал на нашего игрока с мячом. А сами в защите мы позволили им набрать слишком много лёгких очков», — приводит слова Секулича официальный сайт команды.
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