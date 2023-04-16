Узинский: второй матч с ЦСКА по накалу будет таким же, как первый

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский прокомментировал поражение краснодарской команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:87).

«Совершили много ошибок в конце, и ЦСКА нас за это не простил. Всё решилось практически одним броском. И, наверное, всё-таки можно сказать, что для нас это была хорошая игра. Мы сделаем выводы, подготовимся и постараемся сыграть ещё лучше в следующем матче.

Была прекрасная атмосфера. Огромное спасибо нашим болельщикам, выездной сектор мы слышали. Спасибо, что приехали поддержать. Мы будем стараться, чтобы всё-таки забрать второй матч. Вперёд, за «Локо»!

Просто сегодня был тот самый день, когда у меня полетело (невесело усмехается). Приходили ситуации, я получал хорошие передачи и смог ими воспользоваться.

По накалу, я думаю, второй матч будет таким же. А в плане тактики наверняка произойдут небольшие изменения и у нас, и у соперника. Сейчас для тренеров начинается самое интересное, будем готовиться», — приводит слова Узинского официальный сайт краснодарской команды.