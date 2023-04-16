Узинский: второй матч с ЦСКА по накалу будет таким же, как первый

Капитан «Локомотива-Кубань» Дмитрий Узинский прокомментировал поражение краснодарской команды в первом матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА (84:87).
«Совершили много ошибок в конце, и ЦСКА нас за это не простил. Всё решилось практически одним броском. И, наверное, всё-таки можно сказать, что для нас это была хорошая игра. Мы сделаем выводы, подготовимся и постараемся сыграть ещё лучше в следующем матче.
Была прекрасная атмосфера. Огромное спасибо нашим болельщикам, выездной сектор мы слышали. Спасибо, что приехали поддержать. Мы будем стараться, чтобы всё-таки забрать второй матч. Вперёд, за «Локо»!
Просто сегодня был тот самый день, когда у меня полетело (невесело усмехается). Приходили ситуации, я получал хорошие передачи и смог ими воспользоваться.
По накалу, я думаю, второй матч будет таким же. А в плане тактики наверняка произойдут небольшие изменения и у нас, и у соперника. Сейчас для тренеров начинается самое интересное, будем готовиться», — приводит слова Узинского официальный сайт краснодарской команды.
- 16 апреля 2023
-
04:00
-
03:58
-
03:51
-
00:59
-
00:37
- 15 апреля 2023
-
23:58
-
23:50
-
23:47
-
23:39
-
22:53
-
22:32
-
22:27
-
22:09
-
21:08
-
21:01
-
20:49
-
20:34
-
20:00
-
19:42
-
18:52
-
18:35
-
17:38
-
15:55
-
15:17
-
13:59
-
13:09
-
11:57
-
10:53
-
10:00
-
09:31
-
09:00
-
07:12
-
07:11
-
06:38
-
05:46