«Следи за языком». Уэстбрук едва не подрался с болельщиком «Финикса» в перерыве
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук во время перерыва в первой игре серии 1/4 финала Западной конференции с «Финикс Санз» (115:110) устроил перепалку с одним из болельщиков соперников.
Уэстбрук подошёл в подтрибунном помещении к фанату и предупредил его, сказав, чтобы тот «следил за своим языком».
Видео доступно на YouTube-канале Forgotten KingzTv 2.0.
Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач.
Следующая игра серии состоится также в Финиксе 19 апреля в 5:00 мск.
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