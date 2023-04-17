«Следи за языком». Уэстбрук едва не подрался с болельщиком «Финикса» в перерыве

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук во время перерыва в первой игре серии 1/4 финала Западной конференции с «Финикс Санз» (115:110) устроил перепалку с одним из болельщиков соперников.

Уэстбрук подошёл в подтрибунном помещении к фанату и предупредил его, сказав, чтобы тот «следил за своим языком».

Видео доступно на YouTube-канале Forgotten KingzTv 2.0.

Самым результативным игроком у «Финикса» стал звёздный лёгкий форвард Кевин Дюрант, набравший 27 очков, девять подборов и 11 передач. Самым результативным у гостей стал лёгкий форвард, один из лидеров «Клипперс» Кавай Леонард. На его счету 38 очков, пять подборов и столько же передач.

Следующая игра серии состоится также в Финиксе 19 апреля в 5:00 мск.