Эмил Райкович признан лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ
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Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ. Об этом было сообщено перед началом второго матча полуфинальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».
Под руководством специалиста армейцы выиграли 30 из 32 матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА в этом сезоне стал лучшей командой по игре в атаке, набирая в среднем по 98,4 очка за игру.
Эмил Райкович также является обладателем нескольких достижений:
— он первый в истории турнира наставник, который выиграл этот приз с двумя разными командами («Астана» (2019), ЦСКА (2023));
— он второй в истории турнира наставник (после Итудиса), который выиграл приз два раза и более;
— с Райковичем ЦСКА выдал рекордные 30 побед в регулярном сезоне.
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