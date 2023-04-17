Главный тренер ЦСКА Эмил Райкович признан лучшим тренером года в Единой лиге ВТБ. Об этом было сообщено перед началом второго матча полуфинальной серии Единой лиги между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань».

Под руководством специалиста армейцы выиграли 30 из 32 матчей в регулярном чемпионате. ЦСКА в этом сезоне стал лучшей командой по игре в атаке, набирая в среднем по 98,4 очка за игру.

Эмил Райкович также является обладателем нескольких достижений:

— он первый в истории турнира наставник, который выиграл этот приз с двумя разными командами («Астана» (2019), ЦСКА (2023));

— он второй в истории турнира наставник (после Итудиса), который выиграл приз два раза и более;

— с Райковичем ЦСКА выдал рекордные 30 побед в регулярном сезоне.