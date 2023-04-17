Алексей Швед забил с отрицательного угла в матче с «Локомотивом»

На стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 84:83 одержал «Локомотив» (счёт в серии 1-1).

Лидер московского ЦСКА Алексей Швед в конце третьей четверти отметился фантастическим броском. Швед отправил мяч в кольцо броском с отрицательного угла из-под кольца.

Во встрече с «Локомотивом» Швед записал на свой счёт 19 очков, семь подборов и столько же результативных передач, при этом реализовав три из восьми трёхочковых бросков.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.