Джейлен Бэрфорд совершил победный перехват в концовке матча с ЦСКА

На стадионе «Мегаспорт» завершился второй матч полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань». Победу со счётом 84:83 одержал «Локомотив» (счёт в серии 1-1).

Американский защитник «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд в самом конце матча совершил важнейший перехват мяча у форварда ЦСКА Ливио Жан-Шарля. Этот перехват принёс победу в матче краснодарской команде.

Во встрече с ЦСКА Бэрфорд записал на свой счёт шесть очков, совершил один подбор и отдал семь результативных передач.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.