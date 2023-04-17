Александр Секулич: после предыдущей игры мы были расстроены, а сейчас счастливы

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Александр Секулич прокомментировал победу своих подопечных во втором матче полуфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ с ЦСКА (84:83).

«После предыдущей игры мы были расстроены, а сейчас счастливы, ведь мы обыграли ЦСКА на его площадке. Нам немного не повезло позавчера, зато повезло сегодня. В целом получилась классная игра, которая должна понравиться болельщикам. Здорово, что мы смогли добиться успеха», — приводит слова Секулича официальный сайт лиги.

Третий матч 1/2 финала Единой лиги ВТБ между московским ЦСКА и краснодарским «Локомотивом-Кубань» состоится в четверг, 20 апреля, начало встречи – в 20:00 по московскому времени.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».