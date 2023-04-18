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«Филадельфия» обыграла «Бруклин» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

«Филадельфия» обыграла «Бруклин» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции НБА
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В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 20 очков и 11 подборов на свой счёт записал форвард Тобиас Харрис.

В составе «Бруклина» отличился Кэмерон Джонсон, набравший 28 очков. 21 балл набрал Микал Бриджес.

НБА - плей-офф. 1/4 финала - Восток. 2-й матч
18 апреля 2023, вторник. 02:30 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
96 : 84
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Харрис - 20, Эмбиид - 20, Мелтон - 9, Харден - 8, Рид - 6, Дедмон, Кинг, Коркмаз, Макдэниелс, Маккланг, Милтон, Ньянг, Спрингер, Такер, Харрелл, Хаус
Бруклин Нетс: Джонсон - 28, Бриджес - 21, Динвидди - 12, Карри - 9, Финни-Смит - 8, О'Нил - 6, Ватанабэ, Грэй, Дюк, Клэкстон, Миллз, Самнер, Симмонс, Смит, Томас, Харрис, Шарп

Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке. Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.

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