«Филадельфия» обыграла «Бруклин» во втором матче 1/4 финала Восточной конференции НБА

В Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации в Восточной конференции, в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Бруклин Нетс». Встреча закончилась со счётом 96:84 в пользу хозяев паркета.

Самым результативным игроком встречи в составе победителей стал защитник Тайриз Макси, набравший 31 очко. Дабл-дабл из 20 очков и 19 подборов оформил центровой Джоэл Эмбиид. 20 очков и 11 подборов на свой счёт записал форвард Тобиас Харрис.

В составе «Бруклина» отличился Кэмерон Джонсон, набравший 28 очков. 21 балл набрал Микал Бриджес.

Третий матч серии состоится в ночь с 20 на 21 апреля в Нью-Йорке. Начало матча запланировано на 2:30 по московскому времени.