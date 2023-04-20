Уэстбрук назвал главную сильную сторону «Финикса»

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу поражения во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с «Финикс Санз» (109:123), сделав акцент на сильной стороне соперника.

«Они хорошая команда по броскам со средней дистанции. Они просто хотят, чтобы мы с ними соперничали в этом плане. Я думаю, что в этой встрече многие игроки «Финикса» смогли проявить себя и у нас не было возможности с ними спорить», — сказал Уэстбрук после матча.

В этой встрече Уэстбрук набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач.

Счёт в серии стал 1-1.