Уэстбрук назвал главную сильную сторону «Финикса»
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Расселл Уэстбрук высказался по поводу поражения во втором матче четвертьфинальной серии Западной конференции с «Финикс Санз» (109:123), сделав акцент на сильной стороне соперника.
«Они хорошая команда по броскам со средней дистанции. Они просто хотят, чтобы мы с ними соперничали в этом плане. Я думаю, что в этой встрече многие игроки «Финикса» смогли проявить себя и у нас не было возможности с ними спорить», — сказал Уэстбрук после матча.
В этой встрече Уэстбрук набрал 28 очков, сделал пять подборов и пять передач.
Самым результативным игроком матча стал защитник «Финикса» Девин Букер. На его счету 38 очков и девять результативных передач.
Счёт в серии стал 1-1.
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