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«Локомотив-Кубань» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала лиги ВТБ, отыгравшись с «-19»

«Локомотив-Кубань» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала лиги ВТБ, отыгравшись с «-19»
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Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 18 очков. По 17 очков набрали Девон Акун-Пёрселл и Джейлен Бэрфорд. 10 очков на счету Владислава Емченко.

В составе московского клуба отличился Каспер Уэйр, на счету которого 24 очка. 16 очков на счету Алексея Шведа. 13 очков набрал Девонте Кейкок.

В ходе четвёртой четверти «Локомотив-Кубань» смог отыграться с «-19», совершив при этом в заключительной четверти рывок 16:0, вышел вперёд на последней минуте встречи и довёл матч до победы.

Четвёртый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Краснодаре.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».

Единая лига ВТБ. 1/2 финала
20 апреля 2023, четверг. 20:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар, Россия
Окончен
84 : 81
ЦСКА
Москва, Россия
Локомотив-Кубань: Уайт - 18, Акун-Пёрселл - 17, Бэрфорд - 17, Емченко - 10, Мартюк - 9, Хортон - 9, Квитковских - 4, Ведищев, Елатонцев, Паунич, Узинский, Щербенев
ЦСКА: Уэйр - 24, Швед - 16, Кейкок - 13, Давидовац - 8, Курбанов - 6, Мур - 6, Комолов - 3, Ухов - 3, Жан-Шарль - 2, Астапкович, Карпенко, Руженцев
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