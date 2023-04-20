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«Локомотив-Кубань» оказался сильнее ЦСКА в матче 1/2 финала лиги ВТБ, отыгравшись с «-19»

Краснодарский «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Окаро Уайт, набравший 18 очков. По 17 очков набрали Девон Акун-Пёрселл и Джейлен Бэрфорд. 10 очков на счету Владислава Емченко.

В составе московского клуба отличился Каспер Уэйр, на счету которого 24 очка. 16 очков на счету Алексея Шведа. 13 очков набрал Девонте Кейкок.

В ходе четвёртой четверти «Локомотив-Кубань» смог отыграться с «-19», совершив при этом в заключительной четверти рывок 16:0, вышел вперёд на последней минуте встречи и довёл матч до победы.

Четвёртый матч полуфинальной серии между ЦСКА и «Локомотивом-Кубань» состоится 22 апреля в Краснодаре.

Напомним, действующим победителем турнира является санкт-петербургский «Зенит».