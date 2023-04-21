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Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка

Результаты игрового дня плей-офф НБА, турнирная сетка
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21 апреля состоялся очередной день плей-офф НБА. Сегодня было сыграно три матча.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами этого игрового дня.

«Бруклин Нетс» – «Филадельфия Сиксерс» – 97:102, счёт в серии 0-3.
«Голден Стэйт Уорриорз» – «Сакраменто Кингз» – 114:97, счёт в серии 1-2.
«Лос-Анджелес Клипперс» – «Финикс Санд» – 124:129, счёт в серии 1-2.

Во втором матче американский разыгрывающий «Голден Стэйт» Стефен Карри отметился сегодня 36 очками, пятью подборами и тремя передачами. Также отличился американский форвард Эндрю Уиггинс. Сегодня он заработал 20 очков и сделал семь подборов и три передачи. Самым результативным игроком встречи у гостей стал американский разыгрывающий Де’Аарон Фокс. На его счету сегодня 26 очков, девять подборов и столько же передач.

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