Защитник «Локомотива-Кубань» Щербенёв: готов играть и с одним глазом

Защитник «Локомотива-Кубань» Александр Щербенёв прокомментировал победу команды над ЦСКА в третьем матче 1/2 финала плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Отдали себя полностью для победы. Игра была жёсткая – били крепко. Но неважно – я и с одним глазом готов играть! Очень приятно дома обыграть такого соперника, как ЦСКА. Есть ощущение, что это нам вернулось за «Пари Нижний Новгород», когда мы проиграли в примерно похожем по сценарию матче. Это важная победа – и сейчас надо этим воспользоваться. Теперь все мысли о следующем матче, сегодняшний нужно забыть и готовиться к субботней игре с холодной головой», — приводит слова Щербенёва официальный сайт краснодарской команды.

Напомним, «Локомотив-Кубань» обыграл московский ЦСКА в третьем матче 1/2 финала Единой лиги ВТБ. Встреча состоялась на стадионе «Баскет-Холл» в Краснодаре и завершилась победой хозяев паркета со счётом 84:81. Таким образом, «Локомотив-Кубань» вышел вперёд в серии со счётом 2-1.